Insider Gaming: представленная недавно PlayStation Project Q будет работать не больше 4 часов

Новая портативная консоль была представлена в рамках мероприятия PlayStation Showcase, в числе ее минусов является отсутсвие возможности играть на Project Q без подключения к PlayStation 5.

Однако, оказалось, что это не единственное разочарование для поклонников. Как сообщил инсайдер и главный редактор портала Insider Gaming Том Хендерсон, у консоли еще будет плохая автономность.

Так, оказалось, что на одном заряде портативная PlayStation Project Q будет работать не больше 4 часов.

Также инсайдер уверен, что приставка будет популярной, однако, если ее стоимость будет менее 200 долларов. При этом считается, что Project Q вряд ли будет стоить дешево.