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Инсайдеры Weibo в раскрыли основные характеристики смартфона Meizu 21 Pro

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В ноябре прошлого года состоялась презентация флагманского смартфона Meizu 21, однако тогда не была анонсирована модель Meizu 21 Pro. Согласно сообщениям китайских инсайдеров в социальной сети Weibo, запуск Meizu 21 Pro может состояться уже через несколько недель.

Инсайдеры утверждают, что официальная премьера Meizu 21 Pro запланирована на март 2024 года. В новой модели будет использован флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, стоит отметить, что такое же чип установлен в Meizu 21.

Аппарат получит 120-герцевый OLED-дисплеем разрешением 2K и подэкранным сканером отпечатков пальцев. Фронтальная камера получит датчик на 32 МП. Задняя камера будет состоять из основного модуля на 50 МП с оптической стабилизацией, перископного телеобъектива на 50 МП и широкоугольного объектива на 12 МП.

Встроенный аккумулятор емкостью 5000 мАч, получит поддержку проводной зарядки на 80 Вт и беспроводной зарядки на 50 Вт. Также утверждается, что телефон будет иметь защиту от влаги и пыли по стандарту IP68.

Источник: superplanshet

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