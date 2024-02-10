Инсайдеры сообщили, что HUAWEI P70 Pro получит топовый набор камер

HUAWEI планирует представить свои новые флагманские устройства, включая P70 Pro, на презентации, запланированной на 23 марта.

Одним из главных отличий этой модели станет использование операционной системы HarmonyOS NEXT, что позволит создать еще более комфортное и интуитивно понятное пользовательское окружение.

Согласно последним утечкам информации, HUAWEI P70 Pro будет обладать изогнутым OLED-экраном с потрясающим разрешением QuadHD+. Это означает, что пользователи смогут насладиться яркими и четкими изображениями с высоким уровнем детализации.

Кроме того, дисплей будет обладать динамической частотой обновления от 1 до 120 Гц, что позволит плавно отображать все действия на экране.

Фотографии с HUAWEI P70 Pro будут настоящим произведением искусства благодаря использованию высококачественных камер. Главная камера будет оснащена дюймовым сенсором Sony IM989 разрешением 50 Мп, обеспечивая яркие и детальные снимки даже при сложных условиях освещения.

Также в составе камеры будет телекамера на 48 Мп с перископическим объективом и оптической стабилизацией, а также ультрашироугольная камера на 40 Мп для создания широких панорамных снимков.

Производительность HUAWEI P70 Pro будет на высшем уровне благодаря процессору Kirin 9000S и большому объему оперативной памяти LPPDDR5.

Заряд аккумулятора ёмкостью 4750 мАч будет долго сохранять работоспособность устройства, а возможность быстрой проводной зарядки мощностью 88 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт обеспечит комфортное использование в любой ситуации.