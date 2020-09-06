Инсайдеры назвали замену iPhone XR в 2021 году

Ожидается, что iPhone 12s присоединится к другим моделям в начале следующего года. По слухам, iPhone 12 будет состоять из четырех разных версий, но похоже, что скоро появится пятая модель.

Информатор Twitter Комия раскрыл полную линейку смартфонов Apple на предстоящий год, в которой упоминается таинственная модель iPhone 12s. Предполагается, что она появится в период с 1 по 4 квартал 2021 года.

Обычно, когда Apple выпускает S-модель iPhone, она появляется через год после того, как оригинал был выпущен в виде скромного обновления в почти идентичной оболочке. Однако iPhone 12s, который, похоже, планируется выпустить до следующей осени, не вписывается в эту схему.

Твит Комии действительно касается осени следующего года, а это означает, что iPhone 12s может стать основным ежегодным обновлением iPhone. В конце концов, Apple имела обыкновение создавать S-варианты своих iPhone каждые два года, хотя прекратила это после iPhone Xs.

Но другие утечки указывают на то, что телефоном Apple в следующем году станет iPhone 13. Об iPhone в следующем году не так много известно или даже слухов, но одним потенциально огромным изменением может стать удаление порта Lightning для создания первого полностью безпортного и беспроводного iPhone.

Все это означает, что iPhone 12s может быть своего рода промежуточной моделью, предлагающей основные функции iPhone 12, но по более низкой цене, не опускаясь до уровня iPhone SE 2020. Это будет необычный шаг Apple, поскольку она обычно использует модели iPhone предыдущего года в качестве телефонов среднего класса, а не создает новый телефон среднего уровня.

Одно из предположений состоит в том, что iPhone 12s будет моделью базового iPhone 12 с поддержкой только 4G. Утверждается, что все четыре модели iPhone 12 имеют 5G. Это хорошо для того, чтобы телефоны оставались пригодными для использования в будущем, но это означает, что они будут стоить дороже для некоторых пользователей, у которых нет доступа к сетям 5G в своей местности. Таким образом, модель iPhone 12 с 4G, о которой ранее ходили слухи, станет отличным способом снизить цену и привлечь больше пользователей.

Что касается других моделей, то предположительно, iPhone 11 продолжит продаваться в течение 2021 года, как и iPhone SE. Однако, по словам Комии, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max больше не будут доступны после выпуска iPhone 12.

Выпуск iPhone 12, скорее всего, состоится позже, чем обычно, в этом году из-за проблем, связанных с коронавирусом, которые помешают его развитию. Согласно более конкретным слухам, мероприятие состоится в середине октября. Особенностями, на которые стоит обратить внимание, будут OLED-дисплеи на всех четырех моделях, новый диапазон размеров на 5,4, 6,1 и 6,7 дюймов, а также датчик глубины LiDAR, добавленный в массив задней камеры моделей iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.