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Инсайдеры слили в сеть данные о стоимости Samsung Galaxy S25 в Индии

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Инсайдеры раскрыли подробности о стоимости смартфонов Samsung Galaxy S25, Galaxy S25 Plus и Galaxy S25 Ultra в Индии. Как выяснилось, первые две модели подорожают немного, а цена на Ultra останется на уровне предыдущего поколения.

По данным инсайдера Таруна Ватса, стоимость Galaxy S25 составит 84 999 рупий (100 500 руб.) за модель с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти и 94 999 рупий (112 400 руб.) за вариант с 512 ГБ.

Galaxy S25 Plus будет стоить 104 999 рупий (124 200 руб.) за 256 ГБ и 114 999 рупий (136 000 руб.) за 512 ГБ.

Galaxy S25 Ultra обойдется в 134 999 рупий (160 000 руб.) за 256 ГБ, 144 999 рупий (171 500 руб.) за 512 ГБ и 164 999 рупий (195 200 руб.) за 1 ТБ.

Цены включают налоги и могут варьироваться в зависимости от места покупки. Базовая модель Galaxy S25 будет дороже на 5000 рупий по сравнению с Galaxy S24 из-за отсутствия варианта с 128 ГБ памяти.

Повышение цен связано с увеличением объема оперативной памяти и ростом стоимости компонентов.

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