Инсайдеры слили характеристики сразу двух процессоров Ryzen 9050

В интернете появился документ, который раскрывает характеристики новых процессоров AMD Ryzen под именами Strix Point и Strix Halo.

Предполагается, что эти процессоры выйдут на рынок под названием Ryzen 9050.

Согласно этому документу, Strix Point будет иметь 12 ядер Zen 5 и 24 потока обработки. Кэш-память L2 составит 12 МБ, а L3 — 24 МБ.

Встроенная графика будет состоять из 8 блоков RDNA 3.5, что эквивалентно 16 блокам. Документ также упоминает ИИ-модуль с производительностью 50 TOPS.

Процессоры будут поддерживать DisplayPort 2.1 до режима UHBR10. Потребление энергии будет варьироваться от 45 до 65 Вт. Поддерживаться будут 16 линий PCIe Gen4. Ожидается, что компьютеры с процессором Strix Point будут использовать ОЗУ LPDDR5x-7500.

Strix Halo в топовой конфигурации будет иметь 16 ядер и 32 потока обработки той же архитектуры Zen 5. Кэш-память составит 16 МБ L2 и 32 МБ L3 на каждый из двух чипов CCD (Core Chiplet Die).

Чипы Strix Halo также получат 32 МБ кэш-памяти, которая будет работать аналогично Infinity Cache в процессорах Ryzen X3D.

Флагманский Strix Halo будет иметь NPU с еще большей производительностью — до 60 TOPS. Чип будет поддерживать DisplayPort 2.1 (до UHBR20). Графика будет состоять из 20 блоков (40 WGP). Память будет 256-битной LPDDR5x-8000. Потребление энергии будет от 70 до 130 Вт.

AMD планирует представить эти процессоры на выставке Computex 2024. Возможно, официальный анонс новой линейки Ryzen 9050 состоится именно там.