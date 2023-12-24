Инсайдеры раскрыли основные характеристики смартфона Nothing Phone (2a)

Информационные ресурсы Smartprix и Kamila поделились подробностями о предстоящем смартфоне Nothing Phone (2a), который будет полностью представлен на выставке Mobile World Congress 2024.

Надежный источник раскрыл информацию о характеристиках камеры и дисплея и даже предоставил официальные обои.

Камера Nothing Phone (2a) получит два объектива, один из них на 50 Мп, это будет сенсор Samsung S5KGN9. Второй датчик тоже получил разрешение 50 Мп, но сенсор будет установлен Samsung S5KJN1, причем его объединили со сверхширокоугольной линзой.

Фронтальная камера на 32 Мп с датчиком Sony IMX615.

Источник отметил что, разрешение дисплея составляет 1084×2412, сама матрица выполнена по технологии AMOLED, а частота обновление экрана будет достигать 120 Гц.

По слухам аппарат работает на базе процессора MediaTek Dimensity 7200.

Объем памяти будущей новинки пока не озвучивают. Презентация смартфона запланирована на 27 февраля на мероприятии «Nothing to See» в Барселоне в рамках MWC 2024.