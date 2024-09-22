Инсайдеры раскрыли характеристики телефона-раскладушки Infinix Zero Flip

Компания Infinix уже анонсировала свой первый телефон-раскладушку Zero Flip, но пока не сообщила дату выхода. И вот снова новинка оказалась в центре внимание благодаря зарубежному инсайдеру, который рассказал о характеристиках устройства.

Ранее этот смартфон уже замечали в России, теперь подробности об устройстве раскрывают индийские инсайдеры.

Согласно информации, телефон будет иметь 3,6-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1056 x 1066 пикселей. При раскрытии пользователи увидят 6,9-дюймовую AMOLED-панель с разрешением 1080 x 2640 пикселей и поддержкой LTPO.

В разложенном состоянии Zero Flip будет толщиной всего 7,64 мм, но в сложенном виде его толщина составит 16,04 мм, что немного больше, чем у Samsung Z Fold 6. Это позволяет установить аккумулятор большей емкости — 4720 мАч.

Телефон будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 8020, с 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища. Он будет использовать XOS 14.5 на базе Android 14.

Что касается камер, то Zero Flip будет оснащен 50-мегапиксельной основной камерой, 50-мегапиксельным сверхшироким объективом на крышке и 50-мегапиксельной селфи-камерой. Доступные цвета включают черный и розовый.

В плане подключения телефон поддерживает 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC и порт USB-C. Также предполагается наличие стереодинамиков, двух микрофонов, поддержки DTS и сертификации TUV. Для безопасности предусмотрен боковой датчик отпечатков пальцев.