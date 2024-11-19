Инсайдеры раскрыли дизайн и характеристики нового телефона HMD Icon Flip 1

Пользователь X под ником @smashx_60 опубликовал изображения и характеристики еще не анонсированного раскладного телефона HMD Icon Flip 1.

Согласно информации инсайдера, HMD Icon Flip 1 будет оснащен внутренним 2,8-дюймовым LCD-экраном и внешним дисплеем на 1,7 дюйма.

Устройство также получит 2-мегапиксельную камеру с фиксированным фокусом и процессор Unisoc T127. Операционная система будет основана на s30+ с поддержкой Cloud Apps.

Объем оперативной памяти составит 48 МБ, а постоянной — 128 МБ. За автономность будет отвечать съемный аккумулятор емкостью 1500 мАч. Также телефон поддерживает 4G, Bluetooth 5.0, имеет порт Type-C и разъем для наушников на 3,5 мм.