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Инсайдеры: новый процессор A18 Pro для смартфонов выйдет в конце этого года

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Согласно информации от зарубежных инсайдеров, ожидается, что процессор A18 Pro от Apple будет выпущен позднее в этом году и, вероятно, будет использоваться исключительно в моделях iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, в то время как более дешевые модели получат процессор A17 Pro. Однако, с точки зрения многоядерной производительности, Apple, возможно, не сможет оправдать высокую цену своих устройств «Pro», так как новейший чип A18 Pro ожидается предоставить всего лишь 10% увеличение производительности по сравнению со своим предшественником.

Инсайдеры: новый процессор A18 Pro для смартфонов выйдет в конце этого года

Тем не менее, есть предположения о том, что Apple может сделать акцент на рекордном времени автономной работы, предпочтя снизить многоядерную производительность A18 Pro. Это может быть обусловлено более крупным аккумулятором в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, что уже предполагает повышение энергоэффективности устройств.

В сравнении с процессорами конкурентов от Qualcomm и MediaTek, таких как Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400, A18 Pro может показаться менее производительным в многопоточных тестах, но может выделяться в однопоточной производительности. Тем не менее, необходимо учитывать, что баллы в бенчмарках могут не всегда полностью отражать реальную производительность устройства.

Хотя A18 Pro может оказаться не таким мощным, как ожидалось, Apple по-прежнему остается в лидирующем положении в отрасли благодаря своим технологиям и оптимизации программного обеспечения.

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