Инсайдеры назвали цену на новый смартфон iPhone SE 3

Инсайдеры рассказали о стоимости смартфона iPhone SE, который выйдет в этом году.

Ранее уже предполагали, что цена устройства может оказаться на уровне предшественника. Источники же сообщают, что новый смартфон iPhone SE 3 будут предлагать на рынке по цене 300 долларов.

Если это окажется правдой, то устройство сможет составит достойную конкуренцию устройствам на Android. С другой стороны, актуальная версия устройства продается по цене от 399 долларов, поэтому сложно поверить, что iPhone SE 3 окажется дешевле, учитывая, что он получит улучшенный процессор, поддержку 5G и более емкий аккумулятор.

Тем не менее, инсайдеры говорят, что такая стоимость iPhone SE 3 позволит компании существенно увеличить объемы продаж iPhone и спровоцировать волну перехода с Android.