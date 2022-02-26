Главная » Новости

Инсайдеры назвали цену на новый смартфон iPhone SE 3

На чтение 1 мин Просмотров 71 Опубликовано

Инсайдеры рассказали о стоимости смартфона iPhone SE, который выйдет в этом году.
Ранее уже предполагали, что цена устройства может оказаться на уровне предшественника. Источники же сообщают, что новый смартфон iPhone SE 3 будут предлагать на рынке по цене 300 долларов.

Если это окажется правдой, то устройство сможет составит достойную конкуренцию устройствам на Android. С другой стороны, актуальная версия устройства продается по цене от 399 долларов, поэтому сложно поверить, что iPhone SE 3 окажется дешевле, учитывая, что он получит улучшенный процессор, поддержку 5G и более емкий аккумулятор.

Тем не менее, инсайдеры говорят, что такая стоимость iPhone SE 3 позволит компании существенно увеличить объемы продаж iPhone и спровоцировать волну перехода с Android.

iPhone iPhone SE 3
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.