Инсайдеры: Apple запустила массовое производство iPhone 9

При этом ранее другие инсайдеры сообщали, что массовое производство недорого смартфона будет запущено в мае.

Несколько источников сегодня сообщили, что Apple запустила массовое производство iPhone 9 или как его называли iPhone SE 2.

Когда будет представлен этот аппарат и когда он появится в продаже сейчас неизвестно. Его предварительная стоимость составит около 400 долларов.

В модели, как уже сообщалось не раз, будет установлен 4,7-дюймовый экран, процессор A13 Bionic и 3 ГБ ОЗУ.

Еще недавно были данные о появлении варианта iPhone 9 Plus, у которого установят 5,5-дюймовый экран.