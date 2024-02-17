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Инсайдер запустил в Сеть детали камеры нового iPhone 16

Автор На чтение 1 мин Просмотров 41 Опубликовано

Инсайдер, часто публикующий достоверную информацию об Apple, подтвердил новый дизайн базовой модели следующего поколения iPhone.

На этот раз сетевой информатор Маджин Бу предоставил не просто рендер или набросок, а настоящее фото шасси камеры. По его словам, это деталь из проекта iPhone 16 под кодовым названием I-34.

Ранее он уже сообщал, что камера будет расположена вертикально, как в iPhone X и 12. Теперь это подтверждено снимком.

О дизайне моделей Pro пока ничего неизвестно. Есть мнение, что камера может стать горизонтальной, аналогично Galaxy S24.

Презентация новой линейки iPhone 16 ожидается осенью 2024 года.

 

Инсайдер запустил в Сеть детали камеры нового iPhone 16

Источник: 9to5mac

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