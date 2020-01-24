Инсайдер: смартфон Poco X2 будет представлен в феврале

Молодой бренд Poco недавно отделился от материнской компании Xiaomi и теперь является отдельной фирмой.

После того как Poco стал отдельной компанией, появилась информация, что под этим именем будет выпущено несколько устройства, и первым станет Poco X2, а в дальнейшем представят Poco F2 Lite и Poco F2.

Индийский инсайдер в своем Twitter написал, что презентация Poco X2 состоится в феврале.

Вчера «АСТЕРА» писала, что в Poco X2 будет установлен дисплей с отверстиями под двойную фронтальную камеру.

Также накануне стало известно, что Poco X2 станет копией Redmi K30 4G.

Poco X2, как и Redmi K30 4G, получил процессор Snapdragon 730G, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

В качестве операционной системы в Poco X2 будет использоваться Android 10 с фирменной оболочкой MIUI 11.