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Инсайдер: смартфон Poco X2 будет представлен в феврале

24.01.2020 14:46

Молодой бренд Poco недавно отделился от материнской компании Xiaomi и теперь является отдельной фирмой.
После того как Poco стал отдельной компанией, появилась информация, что под этим именем будет выпущено несколько устройства, и первым станет Poco X2, а в дальнейшем представят Poco F2 Lite и Poco F2.

Индийский инсайдер в своем Twitter написал, что презентация Poco X2 состоится в феврале.

Вчера «АСТЕРА» писала, что в Poco X2 будет установлен дисплей с отверстиями под двойную фронтальную камеру.

Также накануне стало известно, что Poco X2 станет копией Redmi K30 4G.

Poco X2, как и Redmi K30 4G, получил процессор Snapdragon 730G, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

В качестве операционной системы в Poco X2 будет использоваться Android 10 с фирменной оболочкой MIUI 11.

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