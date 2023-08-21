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Инсайдер: Samsung выпустит бюджетный складной смартфон Galaxy Z FE

Автор На чтение 1 мин Просмотров 50 Опубликовано

Южнокорейская компания Samsung планирует выпустить дешевый складной смартфон, как сообщил инсайдер под ником Tech_Reve через Twitter. Этот шаг предпринимается с целью привлечь больше внимания к сегменту складных устройств.

Инсайдер: Samsung выпустит бюджетный складной смартфон Galaxy Z FE

По информации Tech_Reve, Samsung намерена назвать этот устройство Galaxy Z FE (Fan Edition) и выпустить его на рынок в середине 2024 года. Ожидается, что данное устройство будет выпущено после релиза новых поколений других складных смартфонов от компании, таких как Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6.

У компании Samsung уже есть опыт в выпуске недорогих субфлагманов в рамках линейки Galaxy FE, и она планирует представлять такие устройства ежегодно. Теперь компания также стремится снизить стоимость складных телефонов, чтобы они могли стать более доступными и популярными среди широкой аудитории.

Точные детали и характеристики Galaxy Z FE пока не разглашены, и остается неясным, к бюджетной версии какого из новых складных устройств (Galaxy Z Fold6 или Galaxy Z Flip6) это устройство будет относиться.

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