Инсайдер Revegnus: Samsung запустит складной смартфон за 40 тысяч рублей

Согласно информации, представленной порталом GSMArena со ссылкой на TrendForce и инсайдера Revegnus, Samsung планирует выпустить бюджетный складной смартфон стоимостью от $400 до $500 (от 36,8 до 46 тыс. руб.) в следующем году. Предполагается, что устройство будет иметь формат раскладушки, похожий на модели линейки Galaxy Z Flip.

Однако, конкретные детали о характеристиках и особенностях этого бюджетного складного смартфона от Samsung пока неизвестны. То же самое относится и к возможным бюджетным раскладушкам от Huawei, о которых также упоминаются в сообщении.

На сегодняшний день одним из наиболее доступных складных смартфонов является Tecno Phantom V Flip, который предлагается на глобальном рынке по цене от $600 и от 55 тыс. рублей в России. Стоимость Samsung Galaxy Z Flip5 на момент презентации составляла $999 (около 91,9 тыс. рублей) в США.

Бюджетный складной смартфон от Samsung может представлять интерес для потребителей, которым важна комбинация современных возможностей и более доступной цены. Однако, для получения более точной информации о спецификациях и конкретных характеристиках устройства следует ожидать официального анонса со стороны Samsung.