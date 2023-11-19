Инсайдер Revegnus: новые IPhone вновь получат дисплеи с 60 Гц

Согласно информации от инсайдера Revegnus, базовые модели нового поколения iPhone (iPhone 16 и 16 Plus) получат экраны с частотой обновления 60 Гц. В данном случае они будут использовать 60-герцовые панели LTPS. Диагональ экрана составит 6,12 дюйма для iPhone 16 и 6,69 дюйма для iPhone 16 Plus. Таким образом, по сравнению с предыдущим поколением iPhone, не ожидается изменений в частоте обновления экрана, хотя возможно, что используемые панели будут более современными.

Однако, другие источники сообщают, что модели iPhone 16 Pro и 16 Pro Max получат экраны большей диагонали — 6,3 и 6,9 дюйма соответственно (точные значения — 6,27 и 6,86 дюйма).

Ранее появлялась информация о том, что младшие модели iPhone 16 могут получить экраны с частотой обновления 90 Гц, но пока что эта информация не подтверждена. Остальные новые функции и особенности iPhone 16 и 16 Plus пока остаются неизвестными.