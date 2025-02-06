Инсайдер рассказал об улучшениях для складного Xiaomi Mix Flip 2

Китайский инсайдер Digital Chat Station сообщил о характеристиках нового смартфона Xiaomi Mix Flip 2, который ожидается во втором квартале текущего года.

Устройство будет оснащено флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite и увеличенной ёмкостью аккумулятора — с 4780 мАч до 5100 мАч.

Смартфон также получит поддержку 50-ваттной беспроводной зарядки и уменьшенную складку в месте сгиба экрана.

Кроме того, Mix Flip 2 будет защищён от воды по стандарту IPx8. Ожидается, что вместе с ним будет представлено новое поколение Xiaomi Mix Fold.