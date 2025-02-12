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Инсайдер рассказал о камерах нового Oppo Find X8 Mini

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Oppo анонсировала выход двух новых смартфонов серии Find в марте этого года в Китае, среди которых ожидаются Find X8 Ultra и более компактная модель Find X8 Mini.

Инсайдер рассказал о камерах нового Oppo Find X8 Mini

Известный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о характеристиках камеры версии Mini.

Согласно утечкам, Find X8 Mini будет иметь тройную камеру с 50-мегапиксельным основным датчиком формата 1/1,56 дюйма и оптической стабилизацией, что улучшит качество съемки в условиях низкой освещенности.

Предполагается, что основной сенсор основан на технологии Sony IMX866. Также телефон будет оснащен 50-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 50-мегапиксельным перископическим телеобъективом с 3,5-кратным увеличением.

Смартфон получит 6,3-дюймовую OLED-панель LTPO с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц, а его корпус будет выполнен из металла и стекла, что придаст ему премиальный вид.

Внутри устройства будет чипсет Dimensity 9400, а также наличие NFC, инфракрасного пульта, двух динамиков и линейного вибромотора. На смартфоне будет предустановлена Android 15 с оболочкой ColorOS 15, а также новая кнопка-слайдер Alert.

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