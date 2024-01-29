Инсайдер рассекретил характеристики планшета Pad 7 от Xiaomi

Китайская компания Xiaomi готовит новую версию планшета Pad 7, первые подробности о котором уже раскрыли инсайдеры.

В частности, информацию распространил Digital Chat Station, который сообщил, что устройство будет оснащено 12,45-дюймовым экраном IPS с кадровой частотой 144 Гц.

Основой планшета станет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, а его зарядка будет поддерживать максимальную мощность 120 Вт.

Помимо этого, есть упоминание о модели Xiaomi Pad 7 Pro, которая, предположительно, будет оснащена экраном OLED и процессором Snapdragon 8 Gen 3.

Оба планшета должны быть представлены официально уже в следующем месяце.