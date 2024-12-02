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Инсайдер раскрыл подробности о грядущем Xiaomi 15 Ultra

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Блогер DCS поделился утечками информации о флагманском устройстве из серии Xiaomi 15 Ultra.

Инсайдер раскрыл подробности о грядущем Xiaomi 15 Ultra

По его данным, новый смартфон будет иметь четырёхсторонний изогнутый экран с разрешением 2K, который меньше по размеру, чем у предыдущего поколения.

В большинстве версий будут использоваться дисплеи, изготовленные местными производителями, однако некоторые ранние образцы могут иметь экраны от Samsung.

Xiaomi 15 Ultra также обещает новаторскую систему камер. В числе характеристик — телеобъектив с перископическим зумом на 200 Мп, 50-мегапиксельный средне-телеобъектив и однодюймовый сенсор основной камеры с диафрагмой F1,63. Устройство будет поддерживать запись видео в 4K со скоростью 120 кадров в секунду.

Смартфон получит защиту от пыли и воды по стандартам IP68/IP69, а также спутниковую навигацию Tiantong Beidou. Аккумулятор будет поддерживать проводную зарядку на 90 Вт и беспроводную на 50 Вт.

Xiaomi 14 Ultra, предшественник новой модели, вышел в феврале 2024 года и был ориентирован на фотовозможности. Дата выхода Xiaomi 15 Ultra ещё не объявлена, но интерес к устройству уже велик.

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