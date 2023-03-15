Инсайдер раскрыл подробности и дизайн нового смартфона Google Pixel 8 Pro

В сети появились качественные рендеры и подробности о технических характеристиках нового смартфона Google Pixel 8 Pro.

Официальные подробности о новинке могут частично раскрыть 19 мая, при этом дебют смартфона состоится в октябре. При этом некоторые подробности уже рассекретил инсайдер.

Так, он распространил в сети рендеры, судя по которым в целом дизайн останется прежним, но корпус новинки получит закругленные углы.

В смартфоне будет 6,52-дюймовый дисплей с круглым вырезом под камеру. Габариты аппарата составят: 162,6×76,5×8,7 мм, а толщина с учетом выступа камеры будет 12 мм.

Также сообщается, что в Pixel 8 Pro установят процессор Google Tensor G3. Есть информация, что этот чип основан на Exynos 2300, который будет выпускаться по 3-нм технологии.