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Инсайдер раскрыл на фото инженерный образец флагманского смартфона Oppo Find X6

Автор На чтение 1 мин Просмотров 22 Опубликовано

Презентация Oppo Find X6 должна состояться в феврале-марте текущего года, про модель пока известно немного, но благодаря инсайдеру Alvin уже известно, как будет выглядеть аппарат.

В Сети опубликовали макет Oppo Find X6. Снимок появился на странице популярной социальной сети. Автор поста отметил, что это не итоговый внешний вид смартфона, а значит серийная версия может выглядеть иначе.

По слухам в Oppo Find X6 будет установлен основной датчик камеры Sony IMX989 с разрешением 50 Мп, его дополнят 50 Мп Sony IMX890, и еще один такой же фотомодуль будет в телеобъективе.

Oppo Oppo Find X6
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