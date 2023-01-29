Инсайдер раскрыл на фото инженерный образец флагманского смартфона Oppo Find X6

Презентация Oppo Find X6 должна состояться в феврале-марте текущего года, про модель пока известно немного, но благодаря инсайдеру Alvin уже известно, как будет выглядеть аппарат.

В Сети опубликовали макет Oppo Find X6. Снимок появился на странице популярной социальной сети. Автор поста отметил, что это не итоговый внешний вид смартфона, а значит серийная версия может выглядеть иначе.

По слухам в Oppo Find X6 будет установлен основной датчик камеры Sony IMX989 с разрешением 50 Мп, его дополнят 50 Мп Sony IMX890, и еще один такой же фотомодуль будет в телеобъективе.