Инсайдер раскрыл два графических режима Marvelʼs Spider-Man 2 на PS5

Инсайдер The Snitch подтвердил наличие двух графических режимов в игре Marvel’s Spider-Man 2. Эти режимы называются «качественным» и «производительным».

В режиме «качества» игра будет работать на частоте кадров 30 FPS при разрешении 4K и включит в себя трассировку лучей и другие дополнительные визуальные эффекты.

В режиме «производительности» Marvel’s Spider-Man 2 будет иметь разрешение 4K с включенным апскейлингом, частота кадров будет составлять 60 FPS, и некоторые визуальные эффекты и трассировка лучей будут отключены.

Также на странице Marvel’s Spider-Man 2 в PlayStation Store были опубликованы некоторые опции настроек доступности, которые позволят игрокам, например, замедлить скорость боя до 30% от нормальной. Следует отметить, что список этих опций, вероятно, не полный, и можно ожидать дополнительные опции, аналогичные тем, которые были доступны в ремастере Spider-Man (2018).

Игра Marvel’s Spider-Man 2 выйдет 20 октября на PlayStation 5.