Главная » Новости

Инсайдер раскрыл дизайн нового смартфона OPPO A3 Pro 5G

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Известный инсайдер под ником Onleaks раскрыл дизайн грядущего смартфона OPPO A3 Pro 5G, который уже скоро будет представлен официально.

Инсайдер раскрыл дизайн нового смартфона OPPO A3 Pro 5G

Устройство будет иметь плоский экран с тонкими рамками и вырезом для фронтальной камеры вверху по центру. На задней стороне будет располагаться круглый модуль основной камеры с тремя датчиками изображения и LED-вспышкой.

Кнопки включения и регулировки громкости будут расположены на правой грани корпуса, а на нижней стороне будут порт USB Type-C, динамик и разговорный микрофон.

Дополнительный микрофон будет находиться сверху. Смартфон будет иметь 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и подэкранный сканер отпечатков пальцев. Другие подробности о новинке пока не раскрыты.

Инсайдер раскрыл дизайн нового смартфона OPPO A3 Pro 5G Инсайдер раскрыл дизайн нового смартфона OPPO A3 Pro 5G Инсайдер раскрыл дизайн нового смартфона OPPO A3 Pro 5G

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.