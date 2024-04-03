Инсайдер раскрыл дизайн нового смартфона OPPO A3 Pro 5G

Известный инсайдер под ником Onleaks раскрыл дизайн грядущего смартфона OPPO A3 Pro 5G, который уже скоро будет представлен официально.

Устройство будет иметь плоский экран с тонкими рамками и вырезом для фронтальной камеры вверху по центру. На задней стороне будет располагаться круглый модуль основной камеры с тремя датчиками изображения и LED-вспышкой.

Кнопки включения и регулировки громкости будут расположены на правой грани корпуса, а на нижней стороне будут порт USB Type-C, динамик и разговорный микрофон.

Дополнительный микрофон будет находиться сверху. Смартфон будет иметь 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и подэкранный сканер отпечатков пальцев. Другие подробности о новинке пока не раскрыты.