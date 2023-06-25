Инсайдер приписывает смартфону OnePlus Ace 2 Pro 24 ГБ ОЗУ

Причем, инсайдер Digital Chat Station, отметил, что речь идет о физической оперативной памяти.

По информации источника, 24 ГБ оперативной памяти получил смартфон OnePlus Ace 2 Pro, а так как его выход не за горами, он может стать первым в мире с таким объемом ОЗУ.

Уточняется, что в этом случае речь идет именно о физической оперативной памяти. В топовых исполнениях объем встроенной памяти составит 1 ТБ.

Ранее уже сообщалось, что OnePlus Ace 2 Pro будет оснащен 6.74-дюймовым экраном с разрешением 1,5К, процессором Snapdragon 8 Gen 2, батареей на 5 000 мАч с поддержкой 150-ватной зарядки, а также смартфон получит основную камеру с модулями на 50,8 и 2 Мп.