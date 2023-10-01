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Инсайдер показал на видео, каким будет грядущий Samsung Galaxy S24 Ultra.

Автор На чтение 1 мин Просмотров 14 Опубликовано

Одна из авторитетных информационных личностей, известная как OnLeaks, представила общественности дизайн грядущего флагманского смартфона южнокорейской компании Samsung — Samsung Galaxy S24 Ultra. Для полного осмотра устройства со всех сторон было предоставлено 360-градусное видео.

Визуально можно заметить, что дизайн практически не претерпел изменений. Блок камер остался неизменным, и список внешних нововведений окажется минимальным, среди нововведений значится, боковая рамка, которая станет более плоской, более изогнутый экран, немного шире рамки вокруг дисплея и титановый корпус.

Однако, исходя из опыта с iPhone 15 Pro, отказ от использования стали в пользу титана может не являться лучшей идеей. В свою очередь, Samsung Galaxy S24 Ultra сможет похвастаться 6,8-дюймовым экраном разрешением WQHD+ и рекордной яркостью в 2500 нит.

Габариты флагманского смартфона составят 162,3 × 79 × 8,7 мм, а его вес составит 233 грамма. Поддержка пера S-Pen останется актуальной.

В обновлённой модели ожидается процессор Snapdragon 8 Gen 3, батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт и некоторые улучшения в камерах. Официальное представление линейки Galaxy S24 ожидается в начале 2024 года.

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