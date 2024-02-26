Инсайдер показал на фото индийский смартфон Lava Agni 2 5G

Индийская компания Lava скоро выпустит на внутреннем рынке смартфон под названием Lava Agni 2 5G.

Его предварительная стоимость в Индии будет около 18 тыс. рублей. До презентации устройства, инсайдер опубликовал в Сети фотографии новинки, а также раскрыл некоторые технические характеристики.

Согласно данным инсайдера, Lava Agni 2 5G будет представлен вместе с новыми смарт-часами Lava Blaze Curve 5G. Смартфон выйдет на рынок в начале марта, и в ближайшее время бренд запустит тизерную кампанию.

Модель будет работать на базе процессора Dimensity 7050, который дополнят 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Экран аппарата будет выполнен по технологии AMOLED. Его разрешение составит Full HD +, а частота обновления – 120 ГЦ. По основной камере известно о наличии датчика на 64 Мп, который дополнят два других модуля.