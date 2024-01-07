Инсайдер показал эксклюзивные расцветки смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra

Инсайдер Ice Universe опубликовал в китайской социальной сети новые фотографии будущего флагманского смартфона Samsung — Galaxy S24 Ultra.

В одном из сообщений он показал новинку во включенном состоянии, а в другом представил эксклюзивные цвета Galaxy S24 Ultra, отметив, что фиолетовый вариант в итоге решили не предлагать в продаже.

Фотографии были сделаны в Перу, и на одной из них можно увидеть код безопасности, который отображается на экране справа внизу. Чтобы избежать возможных санкций со стороны Samsung, на задней панели смартфона были наклеены стикеры.

Источник: weibo.