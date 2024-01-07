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Инсайдер показал эксклюзивные расцветки смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra

Автор На чтение 1 мин Просмотров 28 Опубликовано

Инсайдер Ice Universe опубликовал в китайской социальной сети новые фотографии будущего флагманского смартфона Samsung — Galaxy S24 Ultra.

В одном из сообщений он показал новинку во включенном состоянии, а в другом представил эксклюзивные цвета Galaxy S24 Ultra, отметив, что фиолетовый вариант в итоге решили не предлагать в продаже.

Фотографии были сделаны в Перу, и на одной из них можно увидеть код безопасности, который отображается на экране справа внизу. Чтобы избежать возможных санкций со стороны Samsung, на задней панели смартфона были наклеены стикеры.

 

Инсайдер показал эксклюзивные расцветки смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra Инсайдер показал эксклюзивные расцветки смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra Инсайдер показал эксклюзивные расцветки смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra Инсайдер показал эксклюзивные расцветки смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra

Источник: weibo.

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