Инсайдер показал базовый Google Pixel 9 с новым дизайном на рендерных изображениях

Инсайдер OnLeaks показал базовый смартфон Google Pixel 9 с новым дизайном, опубликовав рендеры.

Устройство будет иметь обновленный дизайн с плоскими гранями, стеклянными поверхностями без скруглений и большим выступающим блоком камер.

Блок камер будет представлять собой отдельный «островок» и не будет соединен с боковой рамкой. Базовая модель Pixel 9 будет иметь две задние камеры, в отличие от более дорогих моделей. Размеры устройства составят 152,8 x 71,9 x 8,5 мм, а толщина в области камеры достигнет 12 мм.

Согласно информации от инсайдера, Pixel 9 будет иметь 6,03-дюймовый экран, Pixel 9 Pro — 6,1-дюймовый, а Pixel 9 Pro XL — 6,5-дюймовый. Ожидается, что в смартфонах будет использоваться новый процессор Tensor G4 и поддержка беспроводной зарядки Qi мощностью 15 Вт.