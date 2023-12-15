Инсайдер подтвердил утечки про консоль PlayStation 5 Pro

Согласно информации, подтвержденной инсайдером Джеффом Граббом, Sony планирует выпустить PlayStation 5 Pro в осень 2024 года.

По словам Грабба, многие характеристики, упомянутые в утечках, оказались правдивыми. Ожидается, что улучшенная версия PlayStation 5 будет иметь примерно на 60% больше мощности по сравнению с обычной версией и значительное повышение производительности трассировки лучей.

Кроме того, PlayStation 5 Pro должна получить выделенный процессор, основанный на системе машинного обучения, аналогичной технологии DLSS от NVIDIA, для увеличения разрешения игр.

Также Джефф Грабб поделился информацией о планах Microsoft. Согласно его данным, Microsoft не собирается выпускать ответную версию консоли PlayStation 5 Pro в 2024 году и вместо этого готовит собственную новую консоль, которая может стать полноценным следующим поколением Xbox и появиться на рынке в 2026 году.