Инсайдер опубликовал видео с новым смартфоном Huawei P50

Ранее о смартфонах Huawei P50 Pro и Huawei P50 уже сообщалось, в том числе их показывали и на рендерных изображениях.

Теперь инсайдер распространил в Сети видеоролик, в котором показывают Huawei P50 в подробностях. Также стали известны и новые подробности о новинке.

Так, уже известно, что его размеры составят: 156,7 x 74 x 8,3 мм, толщина будет 10,6 мм. То есть новинка окажется больше предшественника.

Диагональ экрана составит 6,3 дюйма, причем в устройстве будет плоский экран, стеклянная панель и металлическая панель.

Еще сообщается о наличии в камере Huawei P50 датчика изображения оптического формата 1 дюйм, стереодинамиков, подэкранного сканера и ИК-излучателя.