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Инсайдер опубликовал цены и характеристики Samsung Galaxy S23 FE

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Инсайдер Абхишек Ядав (Abhishek Yadav) раскрыл информацию о стоимости смартфона Samsung Galaxy S23 FE в Индии. По его данным, модель с 128 ГБ встроенной памяти оценивается в 55 тыс. рупий, а версия с 256 ГБ — в 60 тыс. рупий, что составляет примерно 660 и 720 долларов соответственно.

Инсайдер опубликовал цены и характеристики Samsung Galaxy S23 FE

Сравнивая с Galaxy S21 FE, который предлагали за 600 долларов в США, новая модель значительно подорожает. Тем не менее, возникает проблема: выпущенный в начале года Galaxy S23 можно приобрести в Индии за 800 долларов и даже дешевле. При этом, по техническим характеристикам Galaxy S23 заметно опережает Galaxy S23 FE.

По предварительной информации, Galaxy S23 FE будет оснащен 120-герцовым экраном Dynamic AMOLED диагональю 6,4 дюйма, камерой с датчиками 50, 8 и 12 Мп, а также аккумулятором емкостью 4500 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт. По характеристикам он будет схож с Galaxy A54, но по цене будет ближе к Galaxy S23. Останется ли достаточное количество заинтересованных потребителей для такого устройства, остается вопросом. Ранее Абхишек Ядав предоставил точные данные о смартфонах Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro и Mi 10T Lite еще до их анонса.

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