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Инсайдер опубликовал снимки складного смартфона Xiaomi Mix Fold 3

Автор На чтение 1 мин Просмотров 28 Опубликовано

Инсайдер Panda is Bald опубликовал первое «живое» фото складного смартфона Xiaomi Mix Fold 3 на своей странице в китайской социальной сети Weibo.

Инсайдер опубликовал снимки складного смартфона Xiaomi Mix Fold 3

Согласно утверждениям инсайдера, изображение сначала появилось в сети, но он решил опубликовать его только после проверки подлинности снимка.

Судя по фотографии, Xiaomi Mix Fold 3 имеет схожий дизайн задней крышки и блока камер с предшественником, но оформление камер и их расположение напоминают Xiaomi 13 Pro. На снимке также видно, что рядом с камерами присутствует надпись, указывающая, что смартфон будет оснащен камерами Leica.

По слухам, Xiaomi Mix Fold 3 будет иметь четыре основные камеры, включая главный сенсор, ультраширокоугольный, перископ и телеобъектив. Также смартфону приписывают чип Snapdragon 8 Gen 2, быструю зарядку мощностью 67 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Презентация Xiaomi Mix Fold 3 ожидается ближе к концу августа, но точная дата пока не разглашается.

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