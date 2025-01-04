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Инсайдер опубликовал рендеры и характеристики грядущих Xiaomi POCO X7 и X7 Pro

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Инсайдер Судханшу Амбхор раскрыл детали о новых смартфонах Xiaomi POCO X7 и X7 Pro, которые скоро появятся на рынке. Обе модели предлагают впечатляющие характеристики по конкурентоспособным ценам.

Инсайдер опубликовал рендеры и характеристики грядущих Xiaomi POCO X7 и X7 Pro

POCO X7 оснащён изогнутым AMOLED-дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц.

Он работает на процессоре MediaTek Dimensity 7300 Ultra и предлагает до 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти. Основная камера имеет 50 Мп, а аккумулятор — 5110 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт. Цены начинаются от 299 евро.

POCO X7 Pro, ориентированный на игры, также имеет 6,67-дюймовый экран с разрешением 1,5K и яркостью до 3200 нит. Он работает на более мощном процессоре MediaTek Dimensity 8400 Ultra и поддерживает до 12 ГБ ОЗУ.

Основная камера — 50 Мп с оптической стабилизацией, а аккумулятор — до 6500 мАч с быстрой зарядкой 90 Вт. Цены на X7 Pro начинаются от 369 евро.

Ожидается, что глобальный запуск состоится 9 января 2025 года.

Инсайдер опубликовал рендеры и характеристики грядущих Xiaomi POCO X7 и X7 Pro Инсайдер опубликовал рендеры и характеристики грядущих Xiaomi POCO X7 и X7 Pro Инсайдер опубликовал рендеры и характеристики грядущих Xiaomi POCO X7 и X7 Pro Инсайдер опубликовал рендеры и характеристики грядущих Xiaomi POCO X7 и X7 Pro Инсайдер опубликовал рендеры и характеристики грядущих Xiaomi POCO X7 и X7 Pro Инсайдер опубликовал рендеры и характеристики грядущих Xiaomi POCO X7 и X7 Pro Инсайдер опубликовал рендеры и характеристики грядущих Xiaomi POCO X7 и X7 Pro Инсайдер опубликовал рендеры и характеристики грядущих Xiaomi POCO X7 и X7 Pro Инсайдер опубликовал рендеры и характеристики грядущих Xiaomi POCO X7 и X7 Pro

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