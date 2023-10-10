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Инсайдер OnLeaks пркдоставил качественные рендеры грядущего Google Pixel 8a

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Google подготовила сюрприз для поклонников ультракомпактных смартфонов Pixel. Стив Хеммерстоффер, инсайдер-селебрити, слил информацию о грядущей новинке — Pixel 8a.

Хотя флагманы Pixel 8/8 Pro только что вышли, компания уже готовит бюджетную альтернативу в виде Pixel 8a. По дизайну он очень похож на старшие модели, но имеет более закругленные края и изменен блок камер.

Форм-фактор будет максимально компактным — 6,1″ экран в корпусе 152×72 мм. Под капотом — топовые компоненты Pixel 8, обещающие превосходную производительность.

Камера, хоть и уступит флагманам, по данным DxOMark войдет в топ-30. Да и 7-летняя поддержка ПО — редкость для бюджетников.

Таким образом, Pixel 8a может стать идеальным выбором для ценителей компактных гаджетов с функционалом «про». Google одним ударом угодит фанатам Pixel и «малолитражек».

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