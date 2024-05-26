Инсайдер OnLeaks показал изображения новых смарт-часов Galaxy Watch7 Ultra

Samsung планирует выпустить защищенные умные часы под названием Samsung Galaxy Watch7 Ultra, о чем уже сообщалось ранее.

Версия с приставкой к названию Ultra станет первой в смарт-часах и недавно ее показали на первых изображениях, опубликованных инсайдером OnLeaks.

Согласно последним данным, часы будут иметь круглый 1,5-дюймовый экран с вращающимся безелем и квадратный корпус с закругленными углами.

Боковые кнопки будут защищены выступами, а увеличенный динамик будет расположен на левой стороне. Также видна новая круглая кнопка, которая, вероятно, будет настраиваемой клавишей «действия».

Предполагается, что корпус Galaxy Watch7 Ultra будет выполнен из титана или стали. Габариты часов составят 47×47,4×16,4 мм. В комплекте с ними будет поставляться новый ремешок для экстремальных условий.

Презентация Galaxy Watch7 Ultra и других моделей линейки Galaxy Watch7 ожидается в июле наряду с другими новыми продуктами компании.