Инсайдер: Nintendo Switch 2 выйдет уже в октябре и в двух версиях

Инсайдер Average Lucia Fanatic сообщил, что новая консоль Nintendo Switch 2 будет представлена в двух версиях.

По его информации, анонс состоится в начале октября 2024 года, а выход консоли ожидается не раньше весны 2025 года.

Рекомендованная цена Nintendo Switch 2 составит $400, в то время как оригинальная версия вышла в 2017 году по цене $299.

Хотя детали между моделями пока не раскрыты, предполагается, что у Switch 2 будет 8-дюймовый ЖК-дисплей, 16 ГБ оперативной памяти, а большинство компонентов будет предоставлено компанией Samsung. Также ожидается поддержка игр с первой версии консоли по обратной совместимости.

Кроме того, на форумах упоминалось, что новая консоль может иметь второй кулер в док-станции и адаптер питания на 60 Вт, что может свидетельствовать о возможности быстрой зарядки.