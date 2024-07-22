Инсайдер назвал ключевые характеристики нового Honor Magic 7

Согласно информации, опубликованной надежным инсайдером из Китая под ником Digital Chat Station, в своём блоге, были раскрыты подробности о грядущем флагманском смартфоне Honor Magic 7.

Исходя из информации источника, Honor Magic 7 будет оснащен высококачественным дисплеем с разрешением 1,5K. Также отмечается, что устройство будет иметь аккумулятор повышенной емкости.

В качестве процессора в Honor Magic 7 ожидается использование Snapdragon 8 Gen 4, который является мощным и производительным процессором.

Относительно камеры, гаджет предположительно будет иметь три датчика изображения разрешением 50 Мп каждый. Среди этих датчиков будут главный OmniVision OV50H и «перископ» Sony IMX882.

Согласно предыдущим утечкам, одна из моделей Honor Magic 7 может получить батарею емкостью 6000 мАч. Версия Pro смартфона, по слухам, будет иметь другой набор камер, включая датчики OV50K и OV50H с разрешением 50 Мп каждый, а также 200-мегапиксельный Samsung HP3.

Точная дата премьеры Honor Magic 7 пока неизвестна, но по неофициальным данным, она может состояться в январе 2025 года.