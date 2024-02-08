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Инсайдер MajinBuOfficial: В новом поколении iPhone SE будет Dynamic Island

Автор На чтение 1 мин Просмотров 21 Опубликовано

Инсайдер @MajinBuOfficial в социальной сети, написал о возможном наличии Dynamic Island в следующей модели iPhone SE, вместо дизайна с выемкой для идентификации лица, аналогичного iPhone 14.

Он также упоминает о возможности вертикального выступа камеры заднего вида, похожего на тот, который ожидается в iPhone 16 и iPhone 16 Plus, но с одной камерой. Предполагается, что задний микрофон и светодиодная вспышка будут расположены под объективом камеры.

Однако стоит отметить, что @MajinBuOfficial имеет неоднозначную репутацию в отношении утечек Apple, и он сам предупреждает, что информация о следующем iPhone SE пока не подтверждена. Apple, скорее всего, создает прототипы разных моделей iPhone SE и может еще не завершила разработку окончательного дизайна.

Ожидается, что следующая модель iPhone SE будет выпущена в 2025 году, примерно через три года после выхода текущей модели. Однако эти сроки могут быть изменены.

 

Источник: macrumors

iPhone SE
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