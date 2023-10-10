Инсайдер Маджин Бу представил первые рендеры iPhone 16 Pro с новым дизайном

По информации инсайдера Маджин Бу, компания Apple практически завершила второй этап испытаний iPhone 16.

Основные изменения коснутся блока камер флагманской модели iPhone 16 Pro. В ней, согласно источнику, будет 6 камер, из которых 2 предназначены для съемки 3D-фото и видео для очков дополненной реальности Apple Vision Pro.

Рендер блока камер, опубликованный инсайдером, носит фанатский характер и не основан на утечках.

Ранее в сети появлялась дорожная карта изменений в смартфонах Apple до 2027 года. В ней говорилось о постепенном внедрении нововведений, таких как сканер под экраном в iPhone 17 Pro.

Однако до выхода iPhone 16 еще 11 месяцев, поэтому планы могут быть скорректированы. Кроме того, информация инсайдеров не всегда бывает точной.