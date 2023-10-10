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Инсайдер Маджин Бу представил первые рендеры iPhone 16 Pro с новым дизайном

Автор На чтение 1 мин Просмотров 176 Опубликовано

По информации инсайдера Маджин Бу, компания Apple практически завершила второй этап испытаний iPhone 16.

Основные изменения коснутся блока камер флагманской модели iPhone 16 Pro. В ней, согласно источнику, будет 6 камер, из которых 2 предназначены для съемки 3D-фото и видео для очков дополненной реальности Apple Vision Pro.

Рендер блока камер, опубликованный инсайдером, носит фанатский характер и не основан на утечках.

Ранее в сети появлялась дорожная карта изменений в смартфонах Apple до 2027 года. В ней говорилось о постепенном внедрении нововведений, таких как сканер под экраном в iPhone 17 Pro.

Однако до выхода iPhone 16 еще 11 месяцев, поэтому планы могут быть скорректированы. Кроме того, информация инсайдеров не всегда бывает точной.

Инсайдер Маджин Бу представил первые рендеры iPhone 16 Pro с новым дизайном Инсайдер Маджин Бу представил первые рендеры iPhone 16 Pro с новым дизайном Инсайдер Маджин Бу представил первые рендеры iPhone 16 Pro с новым дизайном

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