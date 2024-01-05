Инсайдер: iPhone 17 получит 24-мегапиксельную селфи-камеру

Информация о фронтальной камере iPhone 17, раскрытая аналитиком Минг-Чи Куо, говорит о серьезном обновлении по сравнению с текущими моделями.

iPhone 17 будет оснащен 24-мегапиксельной селфи-камерой, что практически вдвое больше, чем у iPhone 14 и iPhone 15.

Ожидается, что увеличенное разрешение и шестиэлементный объектив помогут создавать более четкие и детализированные изображения.

Кроме того, селфи-камера будет иметь улучшенные характеристики в условиях низкой освещенности. Однако, эти обновления могут повлечь за собой увеличение цены устройства.

Тайваньская фирма Yujingguang будет поставлять новую систему объективов для iPhone 17, и ожидается, что селфи-камера будет на 100-120 процентов дороже, чем в предыдущих моделях.

Также есть слухи о том, что iPhone 17 будет производиться в Индии, а модели iPhone 17 Pro будут оснащены технологией Face ID под дисплеем.