Инсайдер Эван Бласс показал раскладной Google Pixel Fold на официальных пресс-фото

Pixel Fold от компании Google будет представлен 10 мая на ежегодной конференции разработчиков Google I/O.

Авторитетный инсайдер Эван Бласс до официальной презентации в Сети показал рендерные изображения первого раскладного смартфона от компании Google.

Изображения конечно не раскрывают новой информации про аппарат, но дают прекрасную возможность ознакомится с дизайном.



Ранее сообщалось, что в Pixel Fold внешний экран будет диагональю 5,8-дюйма, а внутренний 7,6-дюйма. В основе смартфона ляжет процессор Google Tensor G2.

Pixel Fold на рынке будет стоит 1700 долларов, а старт продаж смартфона намечен на июнь.

Также Эван Бласс показал рендерные изображение Google Pixel 7a. Этот аппарат среднего уровня будет представлен в один день с раскладным смартфоном.