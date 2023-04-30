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Инсайдер Эван Бласс показал раскладной Google Pixel Fold на официальных пресс-фото

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Pixel Fold от компании Google будет представлен 10 мая на ежегодной конференции разработчиков Google I/O.
Авторитетный инсайдер Эван Бласс до официальной презентации в Сети показал рендерные изображения первого раскладного смартфона от компании Google.

Изображения конечно не раскрывают новой информации про аппарат, но дают прекрасную возможность ознакомится с дизайном.

Инсайдер Эван Бласс показал раскладной Google Pixel Fold на официальных пресс-фото
Ранее сообщалось, что в Pixel Fold внешний экран будет диагональю 5,8-дюйма, а внутренний 7,6-дюйма. В основе смартфона ляжет процессор Google Tensor G2.

Pixel Fold на рынке будет стоит 1700 долларов, а старт продаж смартфона намечен на июнь.

Также Эван Бласс показал рендерные изображение Google Pixel 7a. Этот аппарат среднего уровня будет представлен в один день с раскладным смартфоном.

Инсайдер Эван Бласс показал раскладной Google Pixel Fold на официальных пресс-фото

Google Google Pixel Fold
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