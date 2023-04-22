Инсайдер Джон Проссер полностью рассекретил новый складной Pixel Fold

Ранее стало известно, сколько будет стоить Google Pixel Fold и когда его представят, теперь раскрыты его основные характеристики и на рендерных изображениях продемонстрирована внешность.

Авторитетный инсайдер Джон Проссер в сети опубликовал рендерные изображения флагманского раскладного смартфона Pixel Fold.

Как и ожидалось в основе «раскладушки» будет лежать процессор Tensor G2, который также используется в Pixel 7.

Внешний экран устройства будет диагональю 5,8-дюйма с вырезом под фронтальную камеру, внутренний дисплей на 7,6 дюйма получит разрешение 2208 х 1840 пикселей с частотой обновления 120 Гц.

Основная камера будет состоять из датчиков на 48 Мп диафрагмой F/1,7 и оптической стабилизации, а также 10,8-дюймового сверхирокоугольного модуля и телеобьектива такого же разрешения. Телеобъектив обеспечит 5-кратное оптическое приближение и 20-кратное гибридное.

Аппарат предложат в двух конфигурациях: 12/256 ГБ и 12/512 ГБ по цене 1800 и 1920 долларов соответственно. Презентация Pixel Fold пройдет на конференции Google I/O 10 мая, в этот же день должны начать принимать заказы на смартфон, а продажи начнутся в конце июля.