Главная » Новости

Инсайдер Джон Проссер полностью рассекретил новый складной Pixel Fold

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Ранее стало известно, сколько будет стоить Google Pixel Fold и когда его представят, теперь раскрыты его основные характеристики и на рендерных изображениях продемонстрирована внешность.

Авторитетный инсайдер Джон Проссер в сети опубликовал рендерные изображения флагманского раскладного смартфона Pixel Fold.
Как и ожидалось в основе «раскладушки» будет лежать процессор Tensor G2, который также используется в Pixel 7.

Внешний экран устройства будет диагональю 5,8-дюйма с вырезом под фронтальную камеру, внутренний дисплей на 7,6 дюйма получит разрешение 2208 х 1840 пикселей с частотой обновления 120 Гц.

 

Инсайдер Джон Проссер полностью рассекретил новый складной Pixel Fold

Основная камера будет состоять из датчиков на 48 Мп диафрагмой F/1,7 и оптической стабилизации, а также 10,8-дюймового сверхирокоугольного модуля и телеобьектива такого же разрешения. Телеобъектив обеспечит 5-кратное оптическое приближение и 20-кратное гибридное.

Аппарат предложат в двух конфигурациях: 12/256 ГБ и 12/512 ГБ по цене 1800 и 1920 долларов соответственно. Презентация Pixel Fold пройдет на конференции Google I/O 10 мая, в этот же день должны начать принимать заказы на смартфон, а продажи начнутся в конце июля.

Инсайдер Джон Проссер полностью рассекретил новый складной Pixel Fold Инсайдер Джон Проссер полностью рассекретил новый складной Pixel Fold Инсайдер Джон Проссер полностью рассекретил новый складной Pixel Fold Инсайдер Джон Проссер полностью рассекретил новый складной Pixel Fold Инсайдер Джон Проссер полностью рассекретил новый складной Pixel Fold

Google Google Pixel Fold Pixel Fold
Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.