Инсайдер досрочно рассекретил складные Samsung Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6

Ожидания от предстоящего мероприятия Samsung Unpacked, запланированного на 10 июля, растут с каждым днем. Известный организатор утечек, Эван Бласс, раскрыл полные спецификации и опубликовал маркетинговые изображения с новыми раскладными телефонами Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6 компании Samsung.

Согласно данным инсайдера, оба устройства станут легче и получат увеличенную автономность, несмотря на то, что они станут тоньше.

Также оба телефона получат некоторые изменения в экранах. Например, модель Z Flip 6 будет поддерживать режим Samsung для перевода языков на передней панели, что позволит пользователям указывать текст на одном языке, а собеседникам видеть его на другом языке.

Оба устройства также будут обладать защитой IP48, хотя следует отметить, что «4» в IP48 не относится к пылеустойчивости, а скорее к защите от твердых предметов размером 1 мм или больше. Samsung, возможно, упустила эту деталь при описании предыдущих складных устройств.

Некоторые из основных изменений в спецификациях новых моделей Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6 включают увеличение яркости экрана до 2600 нит в сравнении с предыдущими моделями, новый процессор Snapdragon 8 Gen 3, улучшенную алюминиевую раму Armor, увеличение времени автономной работы и некоторые изменения в размерах и разрешении экранов.

Samsung Galaxy Z Fold 6 будет обладать 7,6-дюймовым внутренним и 6,3-дюймовым внешним экранами, в то время как Samsung Galaxy Z Flip 6 будет оснащен 6,7-дюймовым внутренним и 3,4-дюймовым внешним экранами. Камеры, емкость аккумулятора и защитное стекло останутся практически без изменений.