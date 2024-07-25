Инсайдер до премьеры рассекретил новые смартфоны серии Google Pixel 9

Еще до официального мероприятия Google, которое запланировано на 13 августа, известный информатор OnLeaks обнародовал множество официальных материалов, касающихся грядущих устройств Google Pixel девятой серии.

Источник распространил изображения, на которых показаны Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL и складной Pixel 9 Pro Fold. Исходя из опубликованных материалов, все устройства будут поставляться с одним USB Type-C кабелем для зарядки.

Они будут построены на базе нового процессора Tensor G4. Объем оперативной памяти составит 12 ГБ для Pixel 9 и 16 ГБ для остальных моделей.

Диагональ экрана составит 6,3 дюйма для Pixel 9, 6,3 дюйма для Pixel 9 Pro и 6,8 дюйма для Pixel 9 Pro XL. Pixel 9 Pro Fold будет оснащен внешним 6,3-дюймовым экраном Actua и внутренним 8-дюймовым экраном Super Actua Flex.

Подобно моделям прошлого года из восьмой серии, новинки будут получать обновления операционной системы и обновления безопасности в течение 7 лет.

В описании также упоминается функция Emergency SOS, предназначенная для отправки экстренных уведомлений.