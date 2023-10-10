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Digital Chat Station: Xiaomi может отказаться от прошивки MIUI

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

Xiaomi готовится к ребрендингу своей мобильной операционной системы MIUI.

С 2010 года под этим брендом компания выпускала модифицированные версии Android для своих смартфонов. MIUI собрала огромную аудиторию в 564 млн пользователей.

Сообщается, что уже в этом году Xiaomi представит обновлённую версию интерфейса не под названием MIUI, а как MiOS. Это может означать полный переход на собственную мобильную платформу.

Ранее Xiaomi зарегистрировала торговую марку MiOS и домен, а в Китае уже тестируется бета-версия новой ОС. Компания, возможно, пойдёт путём Huawei и выпустит универсальную операционную систему не только для смартфонов, но и других устройств.

Таким образом, Xiaomi готовит пользователей к переходу на обновлённый интерфейс MiOS, под которым, вероятно, будет работать уже полноценная мобильная платформа без привязки к Android. Это станет логическим шагом к полной независимости компании.

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