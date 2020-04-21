INOI презентовал кнопочный телефон с WhatsApp, Google и YouTube

Российская компания выпустила новый телефон, в котором есть популярные приложения.

Новинка получила название Inoi 283K и представляет собой кнопочный телефон, в котором есть WhatsApp, сервисы Google и YouTube, а работает он под управлением операционной системы KaiOS.

Собственно благодаря этой системе вышеуказанные приложения и появились в аппарате. Работает телефон в сетях третьего поколения и имеет поддержку Wi-Fi.

Экран в нем имеет диагональ 2,8 дюйма, а его разрешение составляет 240х320 точек. Есть у Inoi 283K и две камеры с разрешением 2 и 0,3 Мп.

Процессор установлен SoC MTK6572, а встроенной памяти предложат 4 ГБ.

Аккумулятор установлен на 2 000 мАч и он позволит телефону в режиме разговора обеспечить автономность на 12 часов. Оценили этот телефон в 1 990 рублей.