Inoi предупреждает о задержках и росте цен на свои смартфоны

Российская компания сообщила, что ожидает задержки в поставках смартфонов, а также увеличения стоимости аппаратов.

Все это связано с пандемией коронавируса, из-за которой китайские заводы, хоть и возобновляют работу ряда предприятий и заводов, но не смогут сразу же обеспечить продукцией потребителей.

То есть вероятность задержки поставок велика.

Падение цены на нефть и обвал рубля станут причиной удорожания смартфонов Inoi.