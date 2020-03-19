Inoi предупреждает о задержках и росте цен на свои смартфоны

Inoi предупреждает о задержках и росте цен на свои смартфоны19.03.2020 19:00
Российская компания сообщила, что ожидает задержки в поставках смартфонов, а также увеличения стоимости аппаратов.
Все это связано с пандемией коронавируса, из-за которой китайские заводы, хоть и возобновляют работу ряда предприятий и заводов, но не смогут сразу же обеспечить продукцией потребителей.
То есть вероятность задержки поставок велика.
Падение цены на нефть и обвал рубля станут причиной удорожания смартфонов Inoi.
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