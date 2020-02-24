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Инновационный Xiaomi Mi Mix Alpha скоро появится в магазинах

24.02.2020 21:32

Его презентация состоялась в прошлом году, а в продаже смартфон должен был появиться еще в декабре.

Однако релиз несколько раз переносили и в результате модель так и не появилась в продаже, хотя в магазины Xiaomi Mi Mix Alpha привезли, в том числе и в России, однако это был выставочный экземпляр.

Как стало известно, инновационный Xiaomi Mi Mix Alpha скоро появится в магазинах, но пока речь идет об индийских магазинах.

О появлении аппарата сообщили в индийском офисе китайской компании, но точные сроки старта продаж пока не объявили.

Напомним, что Mi Mix Alpha имеет процессор Snapdragon 855, 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ, а его основная камера имеет главный модуль на 108 Мп. Стоимость устройства составит 2,5 тыс. долларов.

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